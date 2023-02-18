Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı; Başbakan Ünal Üstel’in “Şimdi çekişme değil tek yürek olma zamanıdır” şeklindeki açıklamalarına değindi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Ünal Üstel ile tamamen aynı fikirdeyim. Kıbrıs Türk halkı da dayanışma içerisinde yaraları mümkün olduğunca sarmak, insanlarımızın, çocuklarımızın hakkını aramak için hesap sormak ve acıları paylaşmak için tek yürek oldu zaten” dedi.

Tufan Erhürman, “Hükümet olarak yanlış, yersiz, plansız, gerekli istişareyi tamamlamadan alınmış, dayanışma motivasyonunu kıracak kararlarla ve PR çalışmalarıyla oraya buraya çekiştirmeyin yeter” açıklamasında bulundu.