Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Meclis oturumlarında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’dan İtiraz Kurulu'nda alınan kararları talep etmesi üzerine, bilgilerin taraflarına iletildiğini açıkladı, Bakan Arıklı’ya teşekkür etti.

“Sn. Arıklı, talebimiz üzerine bugün itibarıyla taşımacılık izinleriyle ilgili izin kararını, iptal kararını ve İtiraz Kurulu'nun kararını tarafımıza iletti. Teşekkür ederiz. Üzerinde çalışmaya başladık. ‘Allem gallem mansura’ diye tabir edilebilecek bir konu daha” ifadelerini kullanan Erhürman, pazartesi günü Meclis'te gündemlerinden birinin bu konu olacağını söyledi. Erhürman açıklamasının devamında şunları söyledi:

“’Önceden bildirirseniz biz de yanıt için hazırlığımızı yapabiliriz’ denilmişti. Geç kalmadan bildiriyorum ki gerekli hazırlık yapılabilsin...”