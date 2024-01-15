Fatma Çimen Tuğlu, mesajında, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi verdiği zor yıllarda kutsal bir görev üstlenerek toplumuna öncülük ettiğini hatırlattı.

Tuğlu, “Sizden aldığımız ilham ve güçle mücadeleye devam ederken, halkımızın özgürlüğü ve egemenliğini korumak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak, en büyük görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü 40. ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını kaydeden Belediye Başkanı Tuğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkının yüreğinde ve mücadelesinde yaşamaya devam edeceğini belirtti.