Çavuş, yazılı açıklamasında Orman Dairesi ve İtfaiye ekiplerine özverili çalışması nedeniyle teşekkür etti.

Olayda can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Çavuş, “Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli çalışmalar sürüyor.” dedi.

Hava sıcaklığının yükselmesi ve bitki örtüsünün kurumasıyla yangın riskinin önemli ölçüde arttığına dikkat çeken Tarım Bakanı Çavuş, vatandaşlardan özellikle ormanlık alanlarda ve kırsal bölgelerde daha dikkatli davranmasını istedi.

Doğada ateş yakılmaması, etrafa sigara izmariti atılmaması, yangına neden olabilecek diğer ihmallerden kaçınılması gerektiğini kaydeden Çavuş, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görülmesi halinde vakit kaybedilmeden “Alo 177” Orman Yangın İhbar Hattı’na veya ilgili acil durum birimlerine bilgi verilmesi çağrısında bulundu.