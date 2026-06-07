Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangına itfaiye, Orman Dairesi, Dikmen Belediyesi ekipleriyle bölge halkı müdahale etti.

Söndürülen yangın bitki örtüsüyle muhtelif zeytin ve alıç ağaçlarına zarar verdi. Polisin olayla ilgili soruşturması ve bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

-Basat: “Yangın hayvanların bulunduğu alana 3 metre kala kontrol altına alındı”

Öte yandan Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, sosyal medya hesabından yangının hayvanların bulunduğu alana 3 metre kala kontrol altına alındığını duyurarak, söndürme çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.