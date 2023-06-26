Yerel bir basın organında çıkan Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’ne bağlı Mehmetçik Bafra Halk Plajı’nda bulunan dere yatağında lağım bulunduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Konuyla ilgili olarak bugün Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bazı Belediye Meclis Üyeleri, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Gazimağusa Bölge Sorumlusu İbrahim Köroğlu ve Çevre Koruma Dairesi İskele personeli Hüseyin Hadımcı bölgede yaptıkları incelemenin ardından düzenledikleri basın toplantısında haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirttiler.

KÖROĞLU “NUMUNELER TEMİZDİR, YAPILAN YAYINLAR HALKI YANILTMAYA YÖNELİKTİR”

Her ay bölgeden numune alındığını belirten Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Gazimağusa Bölge Sorumlusu İbrahim Köroğlu “Biz 16 Haziran’da tahlilleri aldık, 16-22 Haziran arasında da neticelerini çıkarttık. Kumyalı Halk Plajı, Mehmetçik Belediye Halk Plajı ve bölgede bulunan otellerin plajlarından aldığımız tahliller sonucunda ekoli ve entrokok denilen hiçbir bulguya rastlamadık. Dolayısıyla yapılan yayınlar doğruyu yansıtmadığı gibi halkı yanıltmaya yöneliktir. Bölgede herhangi bir sıkıntıya rastlanmamıştır. Talep edilmesi halinde tekrar tahlil yapıp sonuçlarını paylaşabiliriz” dedi.

“NUMUNELER DOĞRU ŞEKİLDE ALINMAMIŞ”

Köroğlu, söz konusu haberde alındığı iddia edilen tahlillerin doğru bir şekilde alınmadığını belirtti ve “Kullanılmış bir pet şişe içerisinde alınan numunelerden yapılan tahlillerin doğru sonuç vermesi imkansızdır. Söylediğimiz gibi her ay periyodik olarak bütün denizlerimizden olduğu gibi bölgeden de aldığımız numunelerin tahlil sonuçları temizdir. Istenildiği takdirde tekrar numune alıp tahlil yapabiliriz” diyerek sözlerini bitirdi.

DR. FATMA ÇİMEN TUĞLU: “ŞUBAT AYINDA ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK”

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Gazimağusa Bölge Sorumlusu İbrahim Köroğlu’nun açıklamasının ardından sözü alan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu ise; “Öncelikle bir hekim olarak bu açıklamayı yapmak en önemli görevimdir. Bu tamamen bölgemizi karalamaya yönelik yapılmış bir haberdir. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Bafra Halk Plajı bizim için çok önemli ve değerli bir yerdir. Plajı açmadan önce Şubat ayında Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Çevre Dairesi, Çevre Mühendisleri ve otel yetkilileri ile bir toplantı düzenleyerek burada yaşanan sorunları ele aldık. Toplantı sonrasında gereken kararları alarak çalışmalarımızı başlattık” dedi.

“BÖLGEDEKİ TÜM RİSKLERİ SIFIRLADIK”

Geçmiş dönemlerde terfi istasyonunda birtakım sorunlar olduğunu, bunun önlemlerinin ise sezon başlamadan çok önce alındığını belirten Başkan Tuğlu “Biz daha sezon açılmadan önce bunun önlemini alarak terfi istasyonunda gerekli çalışmalar yapılarak riskler sıfırlanarak bölgedeki lagunumuz temizlendi. Herhangi bir taşmaya karşı da yapılan çalışmayla önünü kapattık ve olası sorunları yaşanmadan önlemiş olduk” şeklinde konuştu.

Periyodik olarak tahlil yapıldığını ve geçtiğimiz hafta alınan numune sonuçlarının da temiz çıktığını belirten Başkan Tuğlu “Bölgede bir göletimiz var ve su çok durağandır. Sıcaklardan dolayı su seviyesi düştüğü için gölet yüzeyinde bir yosunlaşma meydana geliyor. Bunu belediye olarak düzenli temizliyoruz ama bunun sebebi kirlilik değildir. Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Çevre Dairesi ile birlikte buranın kontrollerini sürekli olarak yaparak temizliğini sağlıyoruz. Herhangi bir kirlilik söz konusu değildir. Bunun önlemini sezon başında zaten aldık. Belediye Başkanı olmamın dışında öncelikli olarak bir hekim olarak vatandaşlarımızın ve turistlerin plajımızı gönül rahatlığıyla kullanabileceklerinin garantisini veririm. Bayram tatili öncesi kasıtlı olarak bu asılsız haberleri yayanlar hakkında yasal işlemleri başlatmış durumdayız” diyerek sözlerini bitirdi.