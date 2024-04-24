Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Büyükelçiliği'nin hibe programı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın katkılarıyla küçükbaş hayvan üreticilerinin desteklenmesi amacıyla başlatılan hibe yemlik arpa projesi kapsamında küçükbaş hayvan besleyicilerinin hak edişlerinin karşılığı olan 11 bin 400 metreküp ton arpanın 29 Mart tarihinden itibaren dağıtımına başlandığı ve üreticilerin hak edişleri doğrultusunda Kurumun 7 şubesinde arpa dağıtımının devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, büyükbaş hayvan üreticileri ve yem fabrikalarının ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda arpa stoklarının da Kurumda mevcut olduğu belirtildi.

Hibe alacak üreticilerin alım öncesi ilgili şubelerle temas kurmaları gerektiği kaydedilen açıklamada, üreticilerin sıkıntı yaşanmadan sağlıklı bir şekilde hibe programının tamamlanması konusunda hassasiyet gösterileceğine olan inanç belirtildi.

Şube İrtibat Numaraları şöyle:

“Haspolat : 2335413; Güzelyurt: 7141167; İskele: 3712506; Kumyalı: 3755080; Akdoğan: 3777318; Geçitkale: 3733319; Ambar No.4: 0533 864 73 43”