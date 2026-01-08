Bakanlar Kurulu, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu’na başkan olarak atanan Yenal Garabli’nin görevden alınmasına yerine ise Murat Tuna Muştu’nun atanmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yönetim Kurulu’nda Maliye Bakanlığı’nın temsilen üye olarak atanan ve görev düresi dolan Mehmet Amca’nın da yeniden üye olarak atanmasına karar verildi.

Yenal Garabli, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sert açıklamayla Toprak Ürünleri Kurumu’ndaki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.