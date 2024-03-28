TÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, gelen 4 bin 700 metrik ton (M.Ton) ithal yemlik arpa ile kurum şubelerine, hayvancılara ve yem fabrikalarına ihtiyaç oranında dağıtım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Şu anda 3 bin M.Ton stoğumuzun yanında 5 bin M.Ton'luk yeni ithal arpanın bayram öncesinde ülkemize gelmesi beklenmektedir. Bayram sonrası 15 Nisan'dan 25 Nisan 2024'e kadar 20 bin Ton'luk arpa alımının da bağlantıları yapılmıştır.

Ayrıca TC Elçiliğinin finansmanı ile ülke küçükbaş hayvan besicilerinin desteklenmesi amacıyla dağıtılacak 9 bin 400 M.Ton hibe arpanın da 29/03/2024 Cuma günü Mağusa Merkez Ambar No.4, İskele ve Güzelyurt şubelerinden, o şubelere bağlı listelerde ismi olan hayvancılarımıza dağıtımına başlanacaktır.

Her zaman olduğu gibi ülke hayvancısının desteklenmesi ve ülke üretiminin devamlılığı konusundaki çalışmalar kurumumuzun asli görevidir. Alım konusunda hiçbir finansal sıkıntı bulunmamaktadır. Kısa süreli rotasyonlar, hava şartlarından kaynaklanmakta olup, eksiklik oluşabilecek hiçbir durum söz konusu değildir.

Dedikodu nitelikli bu yayınlara itibar edilmemesi, tüm hayvan besicilerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur.”