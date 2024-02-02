Sarwar JAMİL'in ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

01.02.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Kanlıköy’de sakin Sarwar JAMİL(E-33), kalmakta olduğu ikametgahın önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.