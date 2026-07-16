Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Beyarmudu Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday Ahmet Zort’u destekleme kararı aldığını açıkladı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, partinin yerel yönetimlerde katılımcı, disiplinli, şeffaf ve güven veren belediyecilik anlayışını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Partinin yerel yönetimlerdeki temel hedefinin; kaynakların etkin ve doğru kullanıldığı, belediye meclisi, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve yurttaşların yönetime katıldığı, her yurttaşın yaşam kalitesini yükseltmeyi esas alan bir belediyecilik anlayışını yaygınlaştırmak olduğu kaydedildi.

Bu anlayış doğrultusunda yürütülen değerlendirme ve istişarelerin ardından, Beyarmudu Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday olan Ahmet Zort’un desteklenmesine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Zort’un bölgenin ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini yakından bilen, halkla güçlü bağlar kuran, katılımcı, çoğulcu, şeffaf ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışını Beyarmudu’nda güçlendirecek bir aday olduğuna inanıldığı belirtildi.

CTP, söz konusu iş birliğinin Beyarmudu’nda halkın iradesini, yerel demokrasiyi ve kaliteli belediyecilik anlayışını güçlendirmesini temenni etti.