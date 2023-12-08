Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Tunç ve heyetine, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da eşlik etti.

Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaklaşık 10 gün kadar önce Türkiye ziyaretlerinde Bakan Tunç’la bir araya geldiklerini anımsatarak, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

6 Şubat depreminde hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler için düzenlenen organizasyon için Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un verdiği mesajın çok anlamlı olduğunu ifade eden Oğuz, Tunç’a teşekkür etti.

“Acılı ailelerin yüreklerine su serptiniz”

Oğuz, “Acılı ailelerin yüreklerine su serptiniz. Davanın yakından takip edildiğini TC’de de söylediniz, bugün burada da dile getirdiniz. Bu KKTC ve aileler için çok önemli, tabi ki ölenleri geri getirmiyor ama adalet anlamında yüreklere su serpilecek, bir teselli olacak” dedi.

“Türkiye'nin davayı yakından takip etmesinin KKTC için çok önemli”

Dava için 3 Ocak tarihinin belirlendiğini, KKTC olarak bu sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Bakan Oğuz, Türkiye'nin davayı yakından takip etmesinin KKTC için çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu konuda yaptığı açıklamadan ve yakın ilgisinden dolayı Tunç'a teşekkür eden Oğuz, Tunç ile ayrıca bazı konularda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Bakan Oğuz, buradan sonra Adalet Bakanı Tunç ile KKTC Merkezi Cezaevi'ni ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

Tunç

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, KKTC’de bulunmaktan ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye’den kucak dolusu selamlar getirdiklerini söyledi.

Ülkeye geldikten sonra Şampiyon Meleklerin kabrini ziyaret ederek, dua ettiklerini, ailelerin acısını paylaştıklarını ve başsağlığı dilediklerini belirten Tunç, ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel’e ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“Yürekleri yakan bir acı”

“Öncelikle bağşsağlığı diliyorum, gerçekten yürekler dağlanıyor, yürekleri yakan bir acı” şeklinde konuşan Tunç, 6 Şubat depreminde İsias otelde de 35 sporcu ve KKTC vatandaşının hayatını kaybettiğini ve bundan kendilerinin de çok büyük üzüntü duyduklarını vurguladı.

Tunç, “Şampiyon Meleklerimiz bizim de çocuklarımız” diyerek, acıları tarif etmenin mümkün olmadığını, ailelerin acılarını yürekten paylaştıklarını kaydetti.

6 Şubat depreminin dünya tarihinin en büyük depremlerinden olduğunu dile getiren Tunç, binlerce evin yıkıldığını, 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, 11 vilayetin çöktüğünü, o günden bu yana da yaraların sarılabilmesi için çalıştıklarını anlattı.

Deprem anından itibaren Adalet Bakanlığı’nın çok büyük bir çalışma başlattıklarını, 10 bin kişilik yargı görevlisini bölgeye sevk ettiklerini ve deliller toplandığını aktaran Bakan Tunç, soruşturmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla seferber olduklarını söyledi.

Bu çerçevede toplanan delillerin üniversitelere teknik inceleme için gönderildiğini, tutuklamalar yapıldığını belirten Bakan Tunç, Adıyaman İsias Otel için dava sürecini yakından takip ettiklerini, bu çerçevede 5 tutuklu bulunduğunu ve duruşmanın 3 Ocak tarihinde yapılacağını kaydetti.

“Türk yargısına güvenelim. Tarafsız ve bağımsız yargı en doğru kararı verecektir”

Bakan Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dava sonuçsuz mu kalacak şeklinde bir endişe hiç olmasın, Türk yargısına güvenelim. Tarafsız ve bağımsız yargı en doğru kararı verecektir. Dava açılmış durumda ama henüz açılmayan davalar da var.”

Sonucu yakından takip edeceklerini ve yargıya güvendiklerini vurgulayan Adalet Bakanı Tunç, “evlatlarımızın vefatına neden olanlar, kusurlu olanlar yargının vereceği karar doğrultusunda gerekli cezai müeyyideye çarptırılacaktır. Adaletin tecellisinden yanayız” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir daha ülkelerimizde bu tür acıların yaşanmaması temennisini de dile getirdi.

KKTC ve Adalet Bakanlığı arasında Adli İşbirliği Anlaşması’nın bulunduğunu ifade eden Bakan Tunç, anlaşma çerçevesinde cezai, hukuki konular yanında diğer konuların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Hükümlülerin nakli, suçluların iadesiyle ilgili anlaşma çerçevesinde yürüttükleri işler olduğuna dikkat çeken Adalet Bakanı Tunç, bunların sıkıntısız şekilde devam ettiğini, bu ilişkilerin bundan sonra da güçlenerek devam edeceğini kaydetti.

KKTC’de yaşayan insanların huzur ve refahının, kendilerinin de huzur ve refahı anlamına geldiğini, dolayısıyla Kıbrıs davasının, kendilerinin milli davası olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin bağımsız bir devlet olabilmesi gerektiğini bütün dünyaya haykırdığını belirtti.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye statüsü almasının önemine işaret eden Tunç, Anavatan Türkiye olarak milli davadan taviz vermeden, Kıbrıs Türk halkının hak hukuk ve bağımsızlığını savunmaya devam edeceklerini, KKTC’nin her zaman yanında olacaklarını sözlerine ekledi.