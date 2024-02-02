Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Fırat Uğurlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı İ.E'nin 19 Ocak 2024 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa'da Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, S.M.’ye ait 85 TL değerindeki Fosil marka para cüzdanı ve içerisinde bulunan Türkiye sürüş ehliyeti, 600 Türk lirası, 3 adet kredi kartını düşürülmüş olduğu yerden almak sureti ile bularak sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının S.M.’ye ait kredi kartı ile Hamitköy'de bulunan Beylis Market isimli iş yerinde 192 TL, yine aynı yerde bulunan Okmar Süper market de 56 TL, Gazimağusa’da bulunan Ülker Store isimli iş yerinden 650 TL, Tulin Market isimli iş yerinden 71 TL, Meyhane Kültür isimli iş yerinden 82 TL, Mehmetçik Bölgesinde bulunan Adres Butik isimli İşyerinde 50 TL ve yine aynı bölgede bulunan Sanchez London Berber Salonunda 500 TL’lik temassız işlem yaparak toplamda bin 600 TL çaldığını belirtti.

Polis, zanlının yapılan araştırma sonucu 29 Ocak’ta Mehmetçik bölgesinde bulunan bir berber salonunda tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada fosil marka cüzdan ve cüzdan içerisinde müştekiye ait sürüş ehliyeti tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Polis memuru, ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 14 Aralık 2023 tarihinde KKTC'ye 30 günlük turist vizesi ile giriş yaptığını ve 13 Ocak 2024 tarihinden itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı hakkında 3 ayrı ilçede dava dosyası hazırlanacağını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.