CANLI AKTARIM

Hasipoğlu, anayasa değişikliği sürecinin tamamen yargının çağrısıyla başladığını belirterek muhalefeti “samimiyet göstermemekle” suçladı.

Hasipoğlu, aylardır Yüksek Mahkeme’nin yasamadan talep ettiği düzenlemeler üzerinde çalışıldığını ifade ederek, hem iktidar hem muhalefetin bu süreçte bilgilendirildiğini söyledi. Yüksek Adliye Kurulu’nun yaptığı temaslarda, yargıç sayılarının artırılması ve üçüncü derece yargı modelinin hayata geçirilmesi gibi maddelerde genel uzlaşı bulunduğunu kaydetti.

Beş maddelik değişikliğin içerik açısından herhangi bir sorun taşımadığını savunan Hasipoğlu, “Ne içerikte ne usulde bir sıkıntımız var” diyerek, sürecin teknik olarak sorunsuz ilerlediğini dile getirdi.

“Sorun içerik değil, zamanlama tartışmasıdır”

Geçmişte anayasa değişikliklerinin seçimle ilişkilendirildiği için başarısız olduğunu hatırlatan Hasipoğlu, bu kez aynı hatanın tekrarlanmaması konusunda tüm partilerin hemfikir olduğunu söyledi. Maliyetlendirme çalışmalarının tamamlandığını, bu nedenle özel ve geniş bir komite kurulmasının önerildiğini aktardı.

Ancak Hasipoğlu’na göre asıl kopma noktası, referandumun yapılacağı tarihle ilgili tartışmalarda yaşandı. Başbakanın Mayıs ayını işaret etmesinin ardından CTP’nin aniden tutum değiştirdiğini söyleyen Hasipoğlu, muhalefetin yaklaşımını şu sözlerle eleştirdi: “Biz iktidara geleceğiz, 34 vekilliği bulacağız ve biz yapacağız’ diyorsunuz. Bu yaklaşım samimi değildir.”

“Karma oyda da benzer bir süreç yaşandı”

Hasipoğlu, karma oyun kaldırılmasına yönelik çalışmalarda da benzer bir tabloyla karşılaştıklarını belirterek, üç buçuk yıl önce verilen öneri üzerinde CTP ile defalarca görüşüldüğünü söyledi. Komite aşamalarında hiçbir itiraz yapılmadığını, buna rağmen son aşamada geri adım atıldığını dile getirdi. Bu durumu kamuoyunun bilmesi gerektiğini vurgulayan Hasipoğlu, muhalefetin tutarsız davrandığını savundu.

“Ağır cezada yargılanan belediye başkanınızı neden görevden almadınız?”

Yargı süreçleri ve görevden almalarla ilgili eleştirilere de yanıt veren Hasipoğlu, hükümetin soruşturma altındaki bürokratlar konusunda gereğini yaptığını söyledi. Buna karşılık CTP’ye yüklenerek, üç yıldır ağır cezada yargılanan bir belediye başkanıyla ilgili neden hiçbir işlem yapılmadığını sordu:

“Soruşturma aşaması ayrıdır, ağır cezada yargılanmak ayrıdır.”

Hasipoğlu, yargıdaki dosyaların siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini belirterek, tartışmaların icraatlar üzerinden yürütülmesi çağrısında bulundu.