Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, barkot sisteminde nöbetçi eczaneler ve hastanelerle ilgili temel bilgiler yer alacak.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ve bazı birlik üyelerini kabul eden Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, uygulamanın en kısa sürede devreye gireceğini ve turistlerin sağlık konusunda temel bilgi ve yönlendirme hizmeti almalarının sağlanacağını kaydetti.

Ataoğlu, uygulamanın İngilizce, Almanca ve Türkçe olmak üzere 3 dilde hazırlanacak sağlık bilgileri içereceğini söyleyerek, KT Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz nezdinde katkı koyan ve emeği geçenlere teşekkür etti.