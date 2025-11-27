Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde bugün son olarak Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ele alındı.

Görüşmeye Bakan Fikri Ataoğlu ve Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç katıldı.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner söz alarak, Lefke Gazi Lisesi’nin depreme dayanıklı çıkmaması neticesinde işlemesi gereken sürece işaret ederek, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (AYK) konuyla ilgili kararını sordu.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba soruya yanıt verdi.

-Ziba

Lefke Gazi Lisesi ile ilgili kendilerine telefoniyen çok başvuru geldiğini, Mimarlar Odası’ndan ise bir dilekçe geldiğini ve konuyu AYK gündemine almak durumunda kaldıklarını belirtti.

Binayla ilgili gerekli araştırmaların yapıldığını aktaran Ziba, bu binanın mimari özellikler taşıdığı görüşünün ağır bastığını belirtti ve Lise ile ilgili listelenme kararı çıktığını söyledi. Ziba, binanın güçlendirilerek korunması kararı çıktığını yineleyerek, yeni okulun yapılabileceği bir alan bulunduğunu söyledi.

Şahiner, kararın hangi gerekçeyle alındığını sordu. Ziba, “Mimari özelliklerinden dolayı.” yanıtını verdi.

Ardından, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi, 1 milyon 300 bin TL’lik artışla 2 milyar 725 milyon 229 bin TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Komite’deki bütçe maratonu yarın sona erecek. Komite’nin yarınki gündeminde Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Faiz Farkı Fonu ve Gelirler Bütçesi görüşülecek. Ardından 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesinin tamamlanması ve bütünün oylanması ile toplantı tamamlanacak.