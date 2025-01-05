Cyprus Mail’den Kyriacos Nicolaou’nun derlediği verilere göre Güney Kıbrıs ekonomisi, 2024’te yüzde 3,7’lik bir büyüme oranı elde ederek beklenmeyen bir dayanıklılık gösterdi. Turizm, inşaat ve ticaret sektörleri, artan yatırım faaliyetlerinden yararlanarak ekonomik faaliyete önemli katkılarda bulunan sektörler olarak belirlendi. Yüzde 5 civarında seyreden işsizlik oranı ise “tam istihdamın” sağlandığının işareti olarak kabul ediliyor.

2023’teki %3,9’a kıyasla 2024’te %2,2 civarında olacağı tahmin edilen enflasyonun istikrara kavuşması, yılın en önemli başarılarından biri olarak öne çıkıyor.

Güney Kıbrıs üçüncü çeyrekte 867,5 milyon Euro’luk güçlü bir mali fazla verirken, kamu borcunun istikrarlı bir şekilde azalmaya devam ederek 2026 yılına kadar GSYİH’nın %56,7’sine ulaşması bekleniyor.

Kıbrıs Rum İstatistik Kurumu’na göre, Güney Kıbrıs’taki turizm geliri Ekim 2024’te 407,9 milyon Euro’ya ulaştı. Bu rakam, Ekim 2023’te kaydedilen 346,5 milyon Euro’ya göre %17,7 artış gösterdi. Ocak-Ekim 2024 döneminde turizm geliri, 2023 yılının aynı dönemindeki 2 milyar 803 milyar Euro’ya göre %6,5 artışla 2 milyar 983 milyar Euro’ya ulaştı. Bu büyüme, ziyaretçi başına artan harcamalar ve artan turist sayısıyla desteklendi. Turistlerin kişi başına ortalama harcaması Ekim 2024’te, Ekim 2023’teki 812,95 Euro’dan %9,3 artışla 888,47 Euro’ya ulaştı.

Yönetim Kurulu Başkanı Marinos Christodoulides’e göre, Kıbrıs Menkul Kıymetler Borsası (CSE) 2024’te ticari faaliyetlerde, piyasa değerinde ve yatırım ilgisinde önemli artışlarla güçlü bir performans sergiledi. CSE başkanı, bu yıl günlük ticaret faaliyetlerinde 2023’e kıyasla %271’lik bir artış olduğunu söyledi. Christodoulides yaptığı açıklamada, CSE Genel Endeksi’nin 27 Aralık 2024 itibarıyla %57,29 büyüyerek günlük işlem hacminin 2023’teki 0,37 milyon Euro’dan 1,38 milyon Euro’ya ulaştığını bildirdi. İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan bir rapora göre, Ocak ve Ekim 2024 arasında Güney Kıbrıs’ta sanayi üretim endeksi 2023 yılının aynı dönemine göre %3,8 arttı. Su temini (%22,9), elektronik ve optik ürünler ile elektrikli ekipman imalatı (%12,8) ve madencilik ve taşocakçılığı (%12) dahil olmak üzere kilit sektörlerde önemli büyüme gözlemlendi. Ayrıca makine ve araç üretimi (%11) ve malzeme geri kazanımı da (%9,2) arttı. Buna karşılık, kağıt ve baskı üretiminde (%-11) ile tekstil, giyim ve deri ürünleri imalatında (% -4,1) düşüşler kaydedildi.

Kaynak: Ve Kıbrıs