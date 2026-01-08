Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi milletvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin STK Platformu Genel Sekreteri Azer Allahveranov, Azerbaycan Milli STK Forumu’nun ofisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen heyeti kabul etti. Görüşmeye, Azerbaycan–Kıbrıs Dostluk Derneği Başkanı Orhan Hasanoğlu ile Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı, Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Güven Arıklı katıldı.

Görüşmede, Türk Birliği Dayanışma Derneği’nin Türk dünyasında sivil toplumlar arası dayanışmayı artırmaya yönelik çalışmaları ele alınırken, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin STK’ları arasında iş birliğinin geliştirilmesi, ortak kültürel ve manevi değerlerin korunması ve kamu diplomasisinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Sekreter Azer Allahveranov, Türk dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarını ortak bir platformda buluşturmanın önemine dikkat çekerek, bu iş birliklerinin hem bölgesel hem de uluslararası alanda etkisini artıracağını vurguladı. Taraflar ayrıca, ortak projeler, müşterek forumlar ve insani girişimlerin artırılması konusunda mutabık kaldı.

Görüşmenin sonunda Prof. Dr. Güven Arıklı, eş yazarı olduğu “Türk Bir’den Türk Birliği’ne” adlı kitabını Azer Allahveranov’a takdim ederek, Türk dünyasında birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.