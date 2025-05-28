“Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs” Forumu 29-30 Mayıs 2025 tarihlerinde KKTC’de düzenleniyor.

Diplomasi Vakfı, TİKA, UID KKTC ve Türk Devletleri Teşkilatı iş birliğinde gerçekleştirilecek forum, Türk dünyasından düşünce kuruluşlarını Kuzey Kıbrıs’ta bir araya getiriyor. Etkinlik, stratejik iş birliklerinin güçlendirilmesini ve kültürel entegrasyonun sürdürülebilirliğini amaçlıyor.

Katılımcılar 28 Mayıs Çarşamba günü KKTC’ye varacak. Forum programı, 29 Mayıs Perşembe sabahı otelden ayrılış ve kayıt işlemleriyle başlayacak. Gün boyu sürecek oturumlarda şu başlıklar ele alınacak:

-Açılış Oturumu: Türk Devletleri Teşkilatı – Kardeşlikten Stratejik Ortaklığa

-2. Oturum: Medeniyet ve Kültür: Sürdürülebilir Entegrasyon

-3. Oturum ve Kapanış: Geleceği Düşünmek: Türk Dünyası ve Kuzey Kıbrıs

30 Mayıs Cuma günü ise katılımcılar için bölgeyi tanıtıcı kültürel bir gezi gerçekleştirilecek.

Forum, Türk dünyasının ortak değerlerini ve vizyonunu Doğu Akdeniz ekseninde yeniden tanımlamak ve güçlendirmek adına önemli bir platform sunuyor.

Bilgi ve iletişim için şu adresler paylaşıldı:

-[email protected]

-www.diplomasivakfi.org