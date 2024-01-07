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2020/21'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı.

SÜPER LİG'DE EN FAZLA GOL ATAN SAVUNMACI

Konyaspor ise 18 puanla 16. sırada yer aldı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 47'ye çıkartarak 2. sırada zirve takibini sürdürdü.

89. dakikada ise Wilfred Zaha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirirken, mücadelenin uzatmalarında 90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı yeniden topu ağlarla buluşturarak maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti.

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