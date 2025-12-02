Konuyla ilgili açıklama yapan TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, perşembe günü gerçekleştirilen görüşmede, güneyde ve İngiliz Üslerinde çalışan Kıbrıslı Türklerin ve Rum Yönetimi’nin Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emekli olan veya emekli olacak olan Kıbrıslı Türklerin sorunlarını ele aldıklarını belirtti.

Görüşmede ayrıca iki federasyonun üyesi olduğu Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) çalışmalarının da görüşüldüğünü ifade eden Bıçaklı, mevcut sorunların birlikte takip edilerek, çözülmesi ve bu tür toplantıların sürekli yapılması konusunda mutabakat sağlandığını kaydetti.