Geminin güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk belirlemelere göre olayın insansız deniz aracı ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Rusya'dan kalkan ALTURA adlı 140 bin ton petrol yüklü tanker gemisinde patlama meydana geldi.

Karadeniz açıklarında gerçekleşen olayda büyük bir patlama oldu. Tankerin köprü üstünde hasar oluştu. Tankerin makine dairesinden su aldığı açıklandı.

Sinpaş Kasaba’da doğayla iç içe, her mevsim tatil hissiyle yaşayacağınız bir hayat sizi bekliyor! Termal, spa, yürüyüş yolları ve doğal sosyal alanlar ile Kasaba’da hem dinlenecek hem de ailece kaliteli zaman geçireceksiniz.

Acil yardım talebinde bulunulmasının ardından Kıyı Emniyeti, sahil güvenlik ve bu tip durumlar için kullanılan kapsamlı acil müdahale gemisi Nene Hatun olay yerine sevk edildi.

URALOĞLU: İNSANSIZ DENİZ ARACI İLE YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olayın insansız deniz aracı ile gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğini söyledi.

Teknik ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yaralanma ve sağlık problemi olan yok." dedi.

PERSONELLERİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gemi personelinden yaralanan olmadığı bildirilirken 27 Türk personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kıyı Emniyeti'nin operasyonel gücünü arttıran Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun", denizciliğe önemli katkılar sunuyor.

NENE HATUN GEMİSİ

Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye'nin denizlerindeki en büyük ve kapsamlı acil müdahale, arama-kurtarma ve yangın söndürme gemisi.

Gemi, boğazlarda ve açık denizde gemi kurtarma, çekme, kazazede barındırma (20 yataklı hastanesi), 100 metreye kadar dalış operasyonları, petrol kirliliğiyle mücadele ve helikopter pistiyle nakliye işlerinde kullanılıyor.