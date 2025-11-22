Açıklamada, konunun çözümü için kızın avukatı, ailesi ve devlet kurumlarının olayın ilk gününden itibaren çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Bakanlık, kızın durumundan kaynaklanmayan ve ülke yasaları gereği bulunması zorunlu belgelerin eksikliğinin süreci etkilediğini vurguladı.

Kızın KKTC’de doğmuş olması ve 18 yaşına kadar ülkede bulunmasının, mevcut 18 yaş grubu vatandaşlık kriterlerini karşıladığı ifade edilen açıklamada, “Kızımızın özel durumu nedeniyle deport söz konusu değildir ve vatandaşlığa müracaat hakkı vardır. Ancak başvuru için gerekli evrakların sunulması gerekmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca, kızın anne ve babasının TC vatandaşı olması nedeniyle doğuştan TC vatandaşlığı hakkına sahip olduğu, KKTC vatandaşlarından doğan çocukların da doğuştan KKTC vatandaşlığı hakkına sahip olduğu hatırlatıldı.

Son aşamada, kızın aileden kaynaklı olarak TC kimliğinin bulunmaması nedeniyle KKTC vatandaşlığı başvurusunda bulunamadığı belirtilirken, Türkiye Büyükelçiliği’nin devreye girerek TC vatandaşlığı başvurusunu başlattığı duyuruldu. Bugün sabah itibarıyla TC Gazimağusa Başkonsolosluğu tarafından başvuru alındı ve işlemler başlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, gerekli evrakların tamamlanmasının ardından Bakanlar Kurulu kararı ile kızın KKTC vatandaşlığının da sağlanacağı bildirildi.

“Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle açıklama sonlandırıldı.