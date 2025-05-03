Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı 13.50 sıralarında Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

Karşılamada Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Partisi CTP Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan, milletvekilleri, ülkede bulunan Aksakallılar Konseyi heyeti, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı'na Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin eşlik ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bazı milletvekilleri, parti temsilcileri ve TBMM yetkileri de ayrı bir uçakla ülkeye geldi. Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır programı kapsamında önceki günlerde adaya gelmişti.

Ziyaret kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Erdoğan, ayrıca, üçüncü gününde devam eden TEKNOFEST KKTC'yi ziyaret ederek, ödül törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içerisinde ülkeden ayrılması bekleniyor.