Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BM Barış Gücü’nün Kıbrıs'ta görev süresini uzatmasına ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın görüşlerinin desteklendiği ifade edildi.

BM Barış Gücü’nün KKTC topraklarındaki faaliyetlerinin KKTC makamlarının iyi niyeti çerçevesinde yürütülebildiği hatırlatıldı.

Bakanlık, faaliyetlerin devamı için hukuki bir zeminin tesis edilmesi gerektiğini, KKTC'nin bu konudaki atacağı adımların da destekleneceğini vurguladı.

Söz konusu karar alınırken raf ömrü tükenmiş çözüm modellerine atıfta bulunulmasının derin hayal kırıklığı oluşturduğu da ifade edildi.

Açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi’ni Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz." denildi.