Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava bir haftadır Türkiye genelinde etkili oldu, birçok ilde kar yağışları görüldü. Soğuk havanın ardından hafta sonu hava sıcaklıkları mevsim normallerine geldi

İstanbul, İzmir ve Bursa yağmurlu, yağış sonraki günlerde de sürecek. İstanbul 12, İzmir 16, Bursa 15 derece. Ankara biraz bulutlu 12 derece. Antalya ise güneşli 16 derece.

SOĞUK VE KAR GERİ GELİYOR!

Pazartesi gününden itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Ülke genelinde şiddetli soğuklar ve kar yağışları etkili olacak.

Hava sıcaklıkları 8-9 derece düşerken başta doğu bölgeler olmak üzere birçok ilde kuvvetli kar yağışları görülecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarının 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.