Metin Feyzioğlu'nun paylaşımı şu şekilde:



Yeni dört çeker itfaiye aracımız hayırlı olsun. KKTC'nin kaza, farklı şartlarda ortaya çıkabilecek yangınlar ve kazalara karşı hazırlıklarını gördüğümüz kapsamlı tatbikat için emeği geçenlere, başta Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız olmak üzere teşekkür ederiz. Depreme karşı hazırlıklık seviyemizi en üst düzeye çıkarmak üzere Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetleri 'ne ihtiyaç duydukları araç ve ekipmanları yeni Mali Protokol çerçevesinde kısa süre içerisinde temin edeceğiz. Türkiye - KKTC daima el ele.