İlk olarak Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek engelli bireylerle bir araya geldi. Serim, engellilerle yapılan sohbetin ardından, onların yaşamlarını iyileştirecek projelerin önemine değindi.

Ardından KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen “1. Engelli Hakları Çalıştayı Eylem Planı Lansmanı”na katılan Büyükelçi Serim, etkinlikte özel donanımlı aracın KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’ne teslimatını gerçekleştirdi.

Serim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak, zenginleştirecek ve rahatlatacak projelere öncelik vermeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen hayata azim ve kararlılıkla tutunan engellilerin Dünya Engelliler Günü’nü kutladığını ifade etti.

Büyükelçi Serim, “Unutulmamalıdır ki sevgi varsa, engel yoktur” diyerek mesajını sonlandırdı.