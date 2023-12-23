Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamanın ardından siyasilerden art arda başsağlığı mesajları geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiğimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Unutulmamalıdır ki hiçbir hain saldırı Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak, teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır. Türkiye olarak hem sınırlarımız içinde hem de dışında terörün her türlüsüne karşı mücadelemize azim ve cesaretle devam edeceğiz."

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehid olan Mehmetçiklerimize Rabbimden rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet diliyorum.

Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları âli olsun.

Devletimizin; vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden hainlere hak ettikleri cevabı vereceğinden, ülkemiz üzerine hain planlar kuranların kirli heveslerini kursaklarında bırakacağından kimsenin şüphesi olmasın."

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN

Dışişleri Bakanı Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman evladımız şehit oldu, çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimiz var. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başsağlığı dilediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum.

Şehitlerimizin ruhu şâd olsun.

Aziz milletimizin başı sağ olsun."

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, başsağlığı mesajında "Acımız büyük... Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, milletimize başsağlığı, yaralımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimizin haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekânları cennet, makamları âli olsun inşallah.

Aziz milletimizin başı sağ olsun."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.

Yaralı Mehmetçiğimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist bertaraf edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Başımız sağ olsun."

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün aldığımız acı haberin ardından bugün bir kez daha kahrolduk. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER

İYİ Parti lideri Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam yüreğimize düşen ateşe, bugün bir kor daha eklendi ve maalesef bir acı haber daha aldık...

Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde askerlerimize yapılan saldırıda, 6 kahraman Mehmetçiğimizi daha teröre şehit verdik...

Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

Evlatlarımızın ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Bugün, 85 milyon Türk milleti olarak yaralıyız. Ama yaramızı deşmeye çalışan hainlerin, heveslerini kursaklarında bırakmaya da kararlıyız!

Duyması gereken kim varsa duysun:

Varlığım Türk varlığına armağan olsun!

Ne mutlu Türk'üm diyene!"

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN

Ali Babacan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Irak'ta üs bölgemize sızmaya çalışan terör örgütü üyeleri ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Başımız sağ olsun.

Yaralı askerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL

İstanbul Valisi Davut Gül, başsağlığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman şehitlerimizin makamı âli olsun. Yaralı askerlerimize Rabbim acil şifalar nasip etsin. Muhterem ailelerine Allah sabrı cemil ihsan eylesin…"