Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru İbrahim Bulak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22 Aralık 2023 tarihinde saat 19.30 raddelerinde eski Ercan Havalimanı çemberi önünde CÖŞ ekipleri tarafından yapılan operasyonda Güney Kıbrıs’ta sakin MD.T.M(E-23-Bangladeş), R.A (E-30- Bangladeş) ve M.H'ye (E-33-Bangladeş) yapılan pasaport kontrolünde üzerlerinde herhangi bir belgeye rastlanmamış olup adı edilenlerin Demirhan Polis Karakoluna celp edilip, yapılan ileri tahkikat neticesinde adı edilenlerin GKRY'den, KKTC'ye Akıncılar bölgesinden 1. Derecede Askeri Yasak bölgeyi ihlal edip gizlice giriş yaptıklarının öğrenildiğini söyledi.

Polis tutuklanan zamlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Talebi değerlendiren yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.