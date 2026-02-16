Gündem Kıbrıs Özel Haber

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu'nu gerçekleştirdi. Oturumun ardından iki ülke arasında anlaşmaların imza töreni düzenlendi. Türkiye ile Yunanistan arasında yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında anlaşmalar imzalandı.

Son dönemlerde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticari ve siyasi yakınlaşmalarla birlikte diğer yandan gözler Kıbrıs adasına çevrildi.

Gündem Kıbrıs ekonomik örgütlere Yunanistan-Türkiye yakınlaşmasının Kıbrıs sorunu konusunda etkili olup olmayacağını ve sürecin nasıl everileceğini düşündüklerini sordu.

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü: Ticaret bütün sıkıntıları ortadan kaldıracak yegâne motivasyondur

İş İnsanları Derneği Başkanı (İŞAD) Enver Mamülcü, devletlerarası politikaların güçlenmesi adına yapılan işbirliklerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Mamülcü, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, orta doğudaki tüm hakların korunacağı noktalarda harekete edilecek noktalar vardır ve Sayın Erdoğan iki devletli politikayı bir kez daha yineledi. İŞAD olarak bizim öngörümüze göre, Güney Kıbrıs ile KKTC arasında ticari işbirliklerinin olması gerekmektedir. Kıbrıs sorununda ekonomik diplomasi ile çözüm bulabiliriz. Güney Kıbrıs ile Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesi ve genişletilmesi gerekmektedir. Bu her iki taraf için de motivasyon olur. Her iki tarafın da ekonomileri gelişir ve çözüm zemini oluşur. İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Avrupa Birliği ekonomik bir oluşumla ortaya çıkmıştır ve kaynağı da ticari faaliyetler olmuştur. BM’ye ticari ambargolarımızın kalkması adına çalışma yaparak sunmamız gerekli görüşmeleri yaparak ticari faaliyetlerin önünü açmamız gerekiyor. Ticaret bütün sıkıntıları ortadan kaldıracak yegâne motivasyondur” diye konuştu.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer: Bu ilişkilerin iyileşmesi Doğu Akdeniz’in ihtiyaç duyduğu barış iklimine de katkı yapar

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Türkiye Yunanistan arasında imzalanan işbirliği anlaşmalarının ve yapılan olumlu açıklamaların sadece Kıbrıs konusunda değil, Doğu Akdeniz bölgesi açısından da çok önemli olduğunu söyledi. Gürcafer, “Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler kötü olduğu sürçe Kıbrıs sorununa çözüm bulmak mümkün değildir. Türk ve Yunan ilişkilerinin iyileşmesinin Kıbrıs sorununun çözümüne de sirayet edeceğini düşünüyorum. Bunlar olumlu gelişmelerdir. Diğer yandan Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve işbirliklerinin artması tüm coğrafyaya olumlu yansıyacaktır. Doğu Akdeniz bölgesi şuanda bir ateş çemberidir ve tabiri caizse bir atom bombasının üzerinde oturuyoruz. Güney Kıbrıs’ın aşırı silahlanması, İsrail ile dünya arasındaki gerginlik ve diğer bölgesel gelişmelere baktığımız zaman, Türk-Yunan ilişkileri, bölgenin selameti açısından kilit noktadır. Bu ilişkilerin iyileşmesi Doğu Akdeniz’in ihtiyaç duyduğu barış iklimine de katkı yapar. Bu anlaşmayı ayakta alkışlarım. Beklentim Kıbrıs sorunu konusunda da olumlu etki yapmasıdır” dedi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz: Türkiye ve Yunanistan arasındaki yakınlaşmanın, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda etkili olacağını düşünmüyorum

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkililerin ve işbirliklerinin artmasının Kıbrıs sorunu konusunda bir etki etmeyeceğini söyleyerek, Rum Yönetimi’nin Kıbrıslı Türklerle bir anlaşma istemediğini vurguladı. Deniz, “Yunanistan ve Türkiye uzun yıllardır gerek turizm gerekse de ticaret konularında işbirliği içerisindedir ve bu konuda epey yol kat etmişlerdir. Güney Kıbrıs’taki raflarda birçok Türk menşei ürün görüyoruz ve bu ürünler Yunanistan üzerinden Güney Kıbrıs’a geliyor. Raflarda birçok Türkiye ürünü olmasına rağmen KKTC’de üretilen hiçbir ürün Güney Kıbrıs raflarında ve mağazalarında yok. Psikolojik ve ekonomik engellerimiz var. Türkiye ve Yunanistan arasında zaten bir süredir var olan ve gelişen ilişkilerin artması ve Türkiye ile Yunanistan’ın daha da yakınlaşması Kıbrıs sorununu çözmek konusunda etkili olmaz. Çünkü Kıbrıs Rum halkı buna hazır değil ve bir anlaşmaya sıcak bakmıyorlar. Adayı paylaşmaya da niyetleri yoktur. Onların hesapları bizi Kıbrıs Cumhuriyeti altına azınlık olarak almaktır. Onların niyeti ve isteği budur ve böyle olmasını istiyorlar. Bu zihniyeti değiştirmek gerekir ki adada gerçek ve kalıcı bir çözüm ortaya çıkabilsin. Bizim esas yoğunlaşmamız gereken konu uluslararası platformlarda kendimizi ifade ederek, üzerimizdeki psikolojik ve ekonomik engelleri anlatmamız gerekiyor. hem 2004’te hem de 2017’de Kıbrıs’ta çözüm konusunda gerçek niyetlerini ve tüm dünyaya yalan söylediklerini gösterdiler. O nedenle üzerimizdeki ambargoların kaldırılması için dünyaya kendimizi daha iyi anlatmamız gerekiyor. Türkiye ve Yunanistan arasındaki yakınlaşmanın, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda etkili olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga: Türkiye ve Yunanistan arasındaki işbirliklerinin artması Kıbrıs konusunda da olumlu etkiler ortaya çıkartacaktır

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Türkiye ve Yunanistan arasındaki işbirliklerinin artmasının ve iki ülkenin yakınlaşmasının bölgesel anlamda ve Kıbrıs sorunu konusunda da çok önemli olduğunu ifade etti. Tulga, “Yunanistan ve Türkiye Kıbrıs’ın garantör ülkeleridir. Bu iki ülke arasındaki işbirliklerinin artması Kıbrıs konusunda da olumlu etkiler ortaya çıkartacaktır. Türkiye ve Yunanistan arasında olumlu ve ortak iletişim noktaları olmadıkça Kıbrıs’ta olumlu bir gelişme beklemek mümkün değildir. Uluslararası konjonktürde özgün ağırlık olarak her ikisinin de açılımları önemlidir. Bulunduğumuz bölgenin iki büyük aktörüdür ve Türkiye bölgede kimsenin reddedemeyeceği bir güçtür. O nedenle de Türkiye ve Yunanistan’ın yakınlaşması, işbirliklerinin ve ilişkilerinin artması Kıbrıs’ın geleceği açısından da büyük öneme sahiptir” diye konuştu.

GİAD Başkanı Yusuf Tekinay: Her iki garantör ülkenin de hem bize hem Güney Kıbrıs’a yol gösterici olmaları süreci hızlandıracaktır

Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) Başkanı Yusuf Tekinay, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin gelişmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, “İki garantör ülkenin barış ve uzlaşı havasıyla işbirliği yapması umut vericidir. Türkiye’de gerçekleşen toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin aynı günde olması da bizce ayrı bir önem taşımaktadır. Kıbrıs konusuyla alakalı çok uzun uzadıya bir açıklama yapılmamasına rağmen işbirliğinin başlaması ve tekrardan sıcak ilişkilerin geliştirilmesinin mutlaka adaya yansıması da olacaktır. Burada bize düşen görev, cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında başlamış olan ve doğru şekilde masaya oturma konusunun peşine düşüp, Güney Kıbrıs’ı bir şekilde doğru şartlarda Cumhurbaşkanı Erhürman’ın da değdiği gibi sonuç odaklı masaya getirtmek olmalıdır. İnanıyoruz ki her iki garantör ülkenin de hem bize hem Güney Kıbrıs’a yol gösterici olmaları süreci hızlandıracaktır” dedi.