2 Kişi daha tutuklandı

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının patlamaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 savcı ve 2 başsavcı vekili görevlendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Geçtiğimiz Cuma günü aralarında Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanmasının ardından bugün ise bombalı saldırının şüphelilerinin Hatay'dan Türkiye'ye girmesini sağlayan 2 şüpheli, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Şüpheli sayısı 19'a yükseldi.