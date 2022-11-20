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2 Kişi daha tutuklandı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının şüphelilerinin Hatay'dan Türkiye'ye girmesini sağlayan 2 şüpheli, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Şüpheli sayısı 19'a yükseldi.

20 Kasım 2022 Pazar 16:45
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2 Kişi daha tutuklandı



İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının patlamaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 savcı ve 2 başsavcı vekili görevlendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Geçtiğimiz Cuma günü aralarında Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanmasının ardından bugün ise bombalı saldırının şüphelilerinin Hatay'dan Türkiye'ye girmesini sağlayan 2 şüpheli, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Şüpheli sayısı 19'a yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
İstiklal CaddesiTürkiye
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