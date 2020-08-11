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AK Parti Sözcüsü Çelik: AB Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı Yunan Tiyatrosu’na çevirmesine izin vermemeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı ‘Yunan tiyatrosu’na çevirmesine izin vermemelidir.” ifadesini kullandı.

11 Ağustos 2020 Salı 14:56
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AK Parti Sözcüsü Çelik: AB Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı Yunan Tiyatrosu’na çevirmesine izin vermemeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı ‘Yunan tiyatrosu’na çevirmesine izin vermemelidir.” ifadesini kullandı.

Çelik, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere ilişkin, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın haksız, hukuksuz ve saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği’ni toplantıya çağırdığını belirtti.

“Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı ‘Yunan tiyatrosu’na çevirmesine izin vermemelidir.” ifadelerini kullanan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda diplomasiye alan açmak için ciddi adımlar attık. Türkiye, barışçıl tutumunu ortaya koydu, diplomasiye şans tanıdı ve diyalog kanallarının canlandırılmasına dönük bir iyi niyetli adımlar attı.

Yunanistan ise her zamanki gibi diplomasiyi ‘Yunan tiyatrosu’na çevirmeye çalıştı. Yunanistan Türkiye’nin jestini çözüm için bir fırsat olarak değerlendirmek yerine, samimiyetsiz ve ikiyüzlü bir pratik ortaya koydu ve Mısır ile korsan anlaşma yapma yoluna gitti. Bu sözde anlaşma, uluslararası hukuka ve Türkiye’nin Libya ile Doğu Akdeniz’de akdettiği meşru anlaşmaya aykırı olduğu gibi Yunanistan tarafının Türkiye’nin iyi niyetini suistimal etme niyetini açıkça ortaya koymuştur.”

Çelik, gelinen noktada Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmak ve önceden planlanan çerçevede faaliyetlerini sürdürmek üzere kararlı bir şekilde harekete geçtiğinin altını çizdi.

Yapılan faaliyetlerin “Mavi Vatan” içerisinde olduğunu, Yunanistan’ı ilgilendiren bir konunun bulunmadığını vurgulayan Çelik, “Son hadise, Akdeniz’de gerginliği arttıran tarafın Türkiye değil, Yunanistan olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Avrupa ise halen Yunanistan’ın çözümsüzlüğü dayatan politikalarının ardından sürüklenmektedir. Avrupa, ‘Yunan siyasi tiyatrosu’nun aleti olmamalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Yunanistan’ın Türkiye’nin faaliyetine itiraz etmesinin hiçbir hukuki ve meşru dayanağının olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bölgedeki Yunan adalarının Türkiye’nin kıta sahanlığını kesmesi gibi bir iddia uluslararası hukukun hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Yunanistan gaspçılık arayışlarını bir kenara bırakmalı. Doğu Akdeniz’de Mavi Vatanımızı göz ardı eden her türlü hukuksuzluk, boşa çıkmaya mahkumdur. Devletimiz, Akdeniz’deki hak ve menfaatlerimizi ve KKTC’nin çıkarlarını koruyacak irade, kararlılık, imkan ve kabiliyete sahiptir.

Cumhurbaşkanımızın talimatları net ve açıktır. Oruç Reis, ülkemizin BM’ye bildirdiği hudutlar çerçevesinde sismik araştırma faaliyetlerini sürdürecek, Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz gemimize herhangi bir askeri müdahalede bulunulmasına izin vermeyecektir.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiÖmer ÇelikYunanistan
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