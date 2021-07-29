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Ankara'da yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı

Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki otları, tel örgülerin dışından tutuşturarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 09:35
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Ankara'da yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldi.

Buradaki otları tutuşturarak kışla içinde yangın çıkaran kişi, kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı ve polise teslim edildi.

Kışladaki itfaiye aracının ve Polatlı Belediyesinin derhal müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 29.07.2021 16:48
Anahtar Kelimeler:
AnkaraYangın
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