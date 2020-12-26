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Bakan Koca: BioNTech ile anlaşma imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca, BioNTech firmasıyla yapılan koronavirüs aşısı anlaşmanın detaylarını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl 550 bin doz aşı yıl sonunda yurda gelecek. Mart ayı sonuna kadar ise 4,5 milyon doz aşı Türkiye'ye teslim edilecek.

26 Aralık 2020 Cumartesi 09:53
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Bakan Koca: BioNTech ile anlaşma imzalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech firmasıyla koronavirüs aşısı anlaşmasının detaylarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Koca, "Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur" dedi.

Bakan Koca, bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında geleceğini söyledi.

Mart sonuna kadar 4,5 milyon doz

Bakan Koca, "Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir" açıklamasını yaptı.

Yurt dışından gelenlere PCR testi zorunluluğu

Bu anlaşmanın hayata geçmesinde, engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin'in büyük emeklerinin bulunduğunu vurgulayan Koca, "Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim" dedi.

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