Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
11'i yerel 14 pozitif vaka
Kapat

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a görüşme daveti

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı  Ertuğruloğlu ile görüşmede Kıbrıs meselesini enine boyuna ele aldıklarını söyledi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 13:33
732 Okunma
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a görüşme daveti

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı  Ertuğruloğlu ile görüşmede Kıbrıs meselesini enine boyuna ele aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Önemli bir dönemeçteyiz. Türkiye ve KKTC'nin tutumu nettir. Artık egemen eşitliğin, yani iki devletliliğin müzakere edilmesi gerekir" dedi.

Çavuşoğlu, "İlgili taraflara, KKTC ile haklılığımızı ve iki devletliliğin neden olması gerektiğini anlatacağız. 5+1'de müzakere zemini var mı, ona bakılacak" şeklinde konuştu.

 Çavuşoğlu, 'Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz. Ev sahibi biziz. Bu bir davettir. Umarım Yunanistan bu daveti geri çevirmez. Biz tüm meseleleri görüşmeye hazırız' ifadelerine yer verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kumar oynarken basılınca koltuğa uzanıp uyuyor gibi davrandı
Kumar oynarken basılınca koltuğa uzanıp uyuyor gibi davrandı
Adnan Oktar'a 1075 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Adnan Oktar'a 1075 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta iki devletli çözümün olması gerekiyor
Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta iki devletli çözümün olması gerekiyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim