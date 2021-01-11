Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a görüşme daveti

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüşmede Kıbrıs meselesini enine boyuna ele aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Önemli bir dönemeçteyiz. Türkiye ve KKTC'nin tutumu nettir. Artık egemen eşitliğin, yani iki devletliliğin müzakere edilmesi gerekir" dedi.

Çavuşoğlu, "İlgili taraflara, KKTC ile haklılığımızı ve iki devletliliğin neden olması gerektiğini anlatacağız. 5+1'de müzakere zemini var mı, ona bakılacak" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, 'Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz. Ev sahibi biziz. Bu bir davettir. Umarım Yunanistan bu daveti geri çevirmez. Biz tüm meseleleri görüşmeye hazırız' ifadelerine yer verdi.