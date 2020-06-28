“KKTC’nin batısında 7. Sondajı yapacağız”

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet’in moderatörlüğünde ekrana gelen Başkent Kulisi bu haftaki konuğu Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez oldu.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Dönmez, "Libya ile iş birliğimizi nasıl artırabiliriz diye görüşmeler sürüyor. İlk olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle ülkede güvenliğin sağlanmasına yönelik görüşüyoruz. Libya'ya da iki önemli petrol sahası var. Bu bölgeler için bazı arama faaliyetleri yapılmış. 2011'de savaşın başlamasıyla faaliyetlerimize ara vermişiz. Biz bu araştırmaları Libya'nın petrol şirketiyle yapıyoruz. Oradaki kaynaklar Libya halkının refahı için var. Biz sömürgeci değiliz. Biz bu sahalarda ortaklık yapacağız. Herkes için kazan kazan esası ön planda" dedi.

Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları hakkında da bilgi veren Dönmez, "Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'nda kule dikim işlemleri yapılıyor. Temmuz ayının ilk haftasında ilk operasyon başlayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

7. SONDAJ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bizim stratejik hedeflerimizden biri de yerli enerji kaynaklarına yönelerek dışa bağımlılığı azaltmak. Bizim doğumuzdaki ülkelere baktığımızda enerji bakımından zengin ülkeler olduğunu görüyoruz. Biz de hem karada hem de denizde petrol doğalgaz aramalarımızı hızlandırdık. İlk olarak Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle başladık.

Fatih Sondaj Gemisi'nden sonra Yavuz Sondaj Gemisi'ni aldık. Son olarak da Kanuni Sondaj Gemisi'yle filomuzu genişlettik. Bazı engellemelerle karşılaşınca bu aramaları millileştirerek yapmaya karar verdik. Bugüne kadar 6 sondaj yaptık, 7'incisini yapacağız. KKTC'nin batısında devam ediyor.

Öncelikle sismik araştırmalar yapılıyor yani deniz altının bir fotoğrafını çekiyoruz ve sonrada biyopsi diyebileceğimiz sondajları gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz verileri değerlendirmeye başlıyoruz. Bu araştırmalar yıllara yayılıyoruz tabiki. Şuanda ikinci aşamadayız. Sondaj yapıyoruz.

Üretim amaçlı platformlar yapılacak ve daha sonra karaya nakli yapılacak. Bunun için biraz sabır gerekiyor. Şuan arama kısmındayız ve bulacağımız konusunda çok iyimseriz. Doğu Akdeniz'in kuzeyinde araştırmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.

LİBYA İLE İŞBİRLİĞİ KONUSU

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Libya ile önemli iş birliği anlaşmaları yapıldı. Biri güvenlik diğeri ise deniz arama bölgeleriyle alakalıydı. Libya temsilcileriyle görüşmeler yapıldı. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere Libya'ya bir ziyaret yapıldı. Daha sonra Libya Başbakanı Saraç Türkiye'ye geldi. İş birliğimizi nasıl artırabiliriz diye görüşmeler sürüyor.

İlk olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle ülkede güvenliğin sağlanmasına yönelik görüşüyoruz. Libya'ya da iki önemli petrol sahası var. Bu bölgeler için bazı arama faaliyetleri yapılmış. 2011'de savaşın başlamasıyla faaliyetlerimize ara vermişiz. Biz bu araştırmaları Libya'nın petrol şirketiyle yapıyoruz. Oradaki kaynaklar Libya halkının refahı için var. Biz sömürgeci değiliz. Biz bu sahalarda ortaklık yapacağız. Herkes için kazan kazan esası ön planda.

Çok fazla gündeme gelmedi ama bizim ülkede elektrik üzerine üstlendiğimiz projelerde mevcut. Bugünlerde güvenlik tekrar sağlandığı için iki büyük santral faaliyete geçirilecek. Bu projeleri bizim özel iki firmamız üstlenmiş durumda.

FATİH SONDAJ GEMİSİ

Karadeniz'de deniz yetki alanına sahip ülke Türkiye. Neredeyse yarısı en uzun kıyı bizde. Burada Akdeniz gibi bir sorun yok. TPOA, burada bazı sondajlar yapmıştı. Akçakoca'da bir rezerv yakalanmıştı ve üretim neredeyse bitmek üzere. Bu nedenle Karadeniz'den biraz daha ümitliyiz. TUNA-1 adınızı verdik bu lokasyona. Şuanda Trabzon Limanı'nda kule dikim işlemleri yapılıyor. Temmuz ayının ilk haftasında ilk operasyon başlıyor.

KARADA YAPILAN SONDAJ ÇALIŞMALARI

Sadece denizde değil karada da sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Geçen sene 120 kuyu açmış durumdayız. Bu bir rekor. Şuana kadar 44 kuyu açtık. Sayı yıl sonuna doğru daha da artacak. Türkiye Petrollerinin üretim kapasitesi 53 bin varile ulaşmış durumda. Bu Türkiye ihtiyacının yüzde 5'i anlamında geliyor. Özel sektörün üretimlerini de eklersek 60-65 bin veril üretim kapasitesine ulaşmış durumdayız.

Güneydoğu'daki kentlerimizde petrol var ama buralar daha sıkışık alanlar ve maliyetleri çok fazla. Bu bölgelerde yeni teknolojileri kullanmaya başladık. Bunlardan biri de 'çatlatma' modeli. Bunun yanı sıra dikey sondajdan sonra bir de yatay sondaj yapıyoruz. Buna 'kanatma' modeli adı veriliyor. Bu modeli Trakya'da deneyeceğiz. Tüm bilimsel verileri ve yöntemleri kullanarak ya nasip diyeceğiz. Sadece Türkiye'de değil dünyada her kuyuda doğal gaz ve petrol bulunacak değil. Her 10 kuyudan birinde rezerv bulunuyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ HAMLELERİ

Sadece doğal kaynaklarla değil elektrik tarafında da daha çok yerli imkanları kullanmak istiyoruz. Yıllık ortalama 40 milyar dolarlık bir ithalatımız var. Biz bunun için kaynaklarımızın kullanımını artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye olmanın en büyük unsurlarından biri enerjide bağımsızlık olduğuna inanıyoruz. Yenilenebilir enerjide son 18 yılda özel sektör Türkiye'ye geldi ve yatırım yaptı.

Bu yatırımların tutarı 100 milyar dolara ulaşmış durumda. Biz her gün kurulu gücümüzü artırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerji kapasitemiz yüzde 66 civarındaydı. Jeotermal enerjide Avrupa'da birinci sıradayız, dünyada ise 3-4. sıradayız. Lisansız üretimde ise 6 bin megawatlara ulaşmış durumdayız. Kendi elektriğinizi kendiniz üretmiş oluyorsunuz. Bunu da teşvik ediyoruz.

Bu yatırımı yaptıktan sonra 6-7 yılda yatırım maliyeti amorti edilmiş oluyor. Biz her yıl yüzde 5 civarlarında büyüdüğümüz için enerji kullanımı da buna oranla artıyor. Biz de planlarımızı buna göre yapmak durumundayız.

ALTIN ÜRETİMİNDE REKOR

2002'den önce altın üretimi hemen hemen yok gibiydi. Altın arama ruhsatlarını hem kamu hem de özel sektöre açtık. 2013 yılında 33 tona ulaştık. 2019'da 38 ton üretim yapmışız. Bu bir rekor. Yani 2 milyar dolarlık bir altın çıkarmış durumdayız. Önümüzdeki yıl 45 ton üretimi hedefliyoruz.

Türkiye'nin bugün 150 ton ithalatımız mevcut. Bizim ilk hedefimiz çıkardığımız altın oranını üçlü rakamlara çıkarmak. Yatırım tutarları yüksek bir alan en küçük yatırım maliyeti 100 milyon dolar. Bu rakam 1 milyar dolara kadar ulaşıyor. Bugün Kanada, Amerika, İsveç'te hangi teknoloji kullanılıyorsa Türkiye'de de bu teknolojiler kullanılıyor.

13 MİLYON MADEN ALANI BULUNUYOR

Sadece altın için değil madencilik yapılan yerlerde çeşitli muhalefetler oluyor. Korunan alanlarımızda ne biz ne de kurumlar madencilik yapamaz. Eğer maden faaliyeti ormanlık alana denk geldiği zaman bu alanda tahrip edilen alan kadar başka bir alana ağaç dikme zorunluluğu var. Ayrıca bölgedeki faaliyet bittiğinde o bölgenini rehabilite edilmesi söz konusu. Eski fotoğraflarına bakılarak eski haline dönüştürülüyor.

Madencilik günlük hayatımızda kullanılan birçok alana tesir eder durumda. Vatandaşlarımızın bunu gözden kaçırmamaları gerekiyor. İnşaat demirinden evlerimizde kullanılan sandalyeye kadar...Vatandaşlarımız özensiz bir çalışma gördüklerinde direk bizlere ulaşmalarını istiyoruz. Bu konuda çok duyarlıyız. Türkiye genelinde 13 bin maden ruhsatı verilmiş durumda. Hepsi yakından takip ediliyor.

'NADİR TOPRAK OKSİTLERİ ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ'

Nadir Toprak Oksitleri yer kürede nadir bulunan, elde edilmesi zor ama kritik alanlarda kullanılan elementlerdir. Bunları sanayicimiz ithal eder durumda. Çin'e burada bir bağımlılık söz konusu. Bundan ABD Başkanı da şikayetçi. İki yıl önce nadir toprak ürünleri için bir birim kurduk. İçlerinden uranyumdan toryuma kadar 10'nun üzerinde element var. Bu toprakların kilosu 2 dolardan başlıyor. Şuanda gramlar seviyesinde üretiliyor. Bunu kilo ve tonlar seviyesine çıkarmak istiyoruz. Seri üretime başlamayı hedefliyoruz.

BOREL ÜRÜNLERİNİN SAYISI ARTIYOR

Pandemi sürecinde hızlı bir şekilde BOREL en dezenfektanı seri üretime başladık. Çok etkili bir ürün. 4,5 milyona yakın satışı yapıldı. Yurt dışından çok talep var. Yakın zamanda ihracatına da başlayacağız. ÖSYM'den gelen talep üzerine bir de ıslak mendil hazırladık. Şuanda ortam dezenfeksiyonu için çalışmalar yapılıyor. El spreyi üzerine çalışılıyor. Bu ürünler doğal olduğu için vatandaşımız da tercih ediyor.

AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ

İki yıl önce Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin temeli atıldı. Pandemi döneminde bazı aksaklıklar oldu ama şuanda tüm çalışmalar tam kapasite devam ediyor. 4 ünite olarak yapılacak. İkinci ünitenin temeli önümüzdeki dönemde atılacak. 2023'de ilk ünite devreye alınmış olacak.