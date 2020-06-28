Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Araçta baskın yediler
Araçta baskın yediler
83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz'i öldürdü
83 yaşındaki Veysi Muslu Akdeniz'i...
6 gün daha tutuklu kalacaklar
6 gün daha tutuklu kalacaklar
Bilge Lord'a müebbet hapis
Bilge Lord'a müebbet hapis
Televizyon çaldı yakayı ele verdi
Televizyon çaldı yakayı ele verdi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

28 Haziran 2020 Pazar 13:16
896 Okunma
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda Bakan Akar şunları kaydetti:

"Silah arkadaşımız, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
ŞEHİTPençe-Kaplan Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“KKTC’nin batısında 7. Sondajı yapacağız”
“KKTC’nin batısında 7. Sondajı yapacağız”
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 28 Haziran 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 28 Haziran 2020
Türkiye'de 17 yeni can kaybı
Türkiye'de 17 yeni can kaybı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim