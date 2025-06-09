MKK verilerine göre en çok pay senedi yatırımcısı 1 milyon 616 bin 979 kişiyle İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 665 bin 685 kişiyle Ankara izlerken, en fazla yatırımcının ikamet ettiği üçüncü il 442 bin 887 kişiyle İzmir oldu.

Altının gramı 4 bin 191 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 191 liradan işlem görüyor

Hangi yaş grubunun ne kadarlık portföyü var?

45-49 yaştaki yatırımcılar 295,7 milyar lirayla en çok pay senedi portföyüne sahip grup olurken, en çok yatırımcı 35-39 yaş grubunda yer aldı.

En düşük portföy büyüklüğüne sahip yatırımcı grubu ise 15-19 yaş grubu olurken, söz konusu grup en az yatırımcı sayısına sahip yaş grubu olarak da listelendi.

0-14 yaş portföy büyüklüğü

Yaş gruplarına göre portföy büyüklüğü 0-14 yaşta 2 milyar 983 milyon lira, 15-19 yaş arası yatırımcılarda 2 milyar 123 milyon lira, 20-24 yaş arası yatırımcılarda 18 milyar 350 milyon lira oldu.

  • - 25-29 yaş arası yatırımcılarda portföy büyüklüğü 50 milyar 237 milyon lira,
  • - 30-34 yaş arası yatırımcılarda 89 milyar 373 milyon lira,
  • - 35-39 yaş arası yatırımcılarda 149 milyar 69 milyon lira,
  • - 40-45 yaş arası yatırımcılarda 233 milyar 662 milyon lira olurken,
  • - 295 milyar 660 milyon lira ile en büyük payı 45-49 yaş arası yatırımcılar aldı.
  • - Portföy büyüklüğü 50-54 yaş arası grupta 279 milyar 61 milyon lira,
  • - 55-59 yaş arası grupta 226 milyar 311 milyon lira,
  • - 60-64 yaş arası grupta 148 milyar 920 milyon lira,
  • - 65-69 yaş arası grupta 121 milyar 357 milyon lira,
  • - 70-74 yaş arası grupta 81 milyar 96 milyon lira olarak sıralanırken,
  • - 75 yaş ve üzeri grubun portföy büyüklüğünün 112 milyar 817 milyon lira olması dikkati çekti.