MKK verilerine göre en çok pay senedi yatırımcısı 1 milyon 616 bin 979 kişiyle İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 665 bin 685 kişiyle Ankara izlerken, en fazla yatırımcının ikamet ettiği üçüncü il 442 bin 887 kişiyle İzmir oldu.

Hangi yaş grubunun ne kadarlık portföyü var?

45-49 yaştaki yatırımcılar 295,7 milyar lirayla en çok pay senedi portföyüne sahip grup olurken, en çok yatırımcı 35-39 yaş grubunda yer aldı.

En düşük portföy büyüklüğüne sahip yatırımcı grubu ise 15-19 yaş grubu olurken, söz konusu grup en az yatırımcı sayısına sahip yaş grubu olarak da listelendi.

0-14 yaş portföy büyüklüğü

Yaş gruplarına göre portföy büyüklüğü 0-14 yaşta 2 milyar 983 milyon lira, 15-19 yaş arası yatırımcılarda 2 milyar 123 milyon lira, 20-24 yaş arası yatırımcılarda 18 milyar 350 milyon lira oldu.