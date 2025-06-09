MKK verilerine göre en çok pay senedi yatırımcısı 1 milyon 616 bin 979 kişiyle İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 665 bin 685 kişiyle Ankara izlerken, en fazla yatırımcının ikamet ettiği üçüncü il 442 bin 887 kişiyle İzmir oldu.
Hangi yaş grubunun ne kadarlık portföyü var?
45-49 yaştaki yatırımcılar 295,7 milyar lirayla en çok pay senedi portföyüne sahip grup olurken, en çok yatırımcı 35-39 yaş grubunda yer aldı.
En düşük portföy büyüklüğüne sahip yatırımcı grubu ise 15-19 yaş grubu olurken, söz konusu grup en az yatırımcı sayısına sahip yaş grubu olarak da listelendi.
0-14 yaş portföy büyüklüğü
Yaş gruplarına göre portföy büyüklüğü 0-14 yaşta 2 milyar 983 milyon lira, 15-19 yaş arası yatırımcılarda 2 milyar 123 milyon lira, 20-24 yaş arası yatırımcılarda 18 milyar 350 milyon lira oldu.
- - 25-29 yaş arası yatırımcılarda portföy büyüklüğü 50 milyar 237 milyon lira,
- - 30-34 yaş arası yatırımcılarda 89 milyar 373 milyon lira,
- - 35-39 yaş arası yatırımcılarda 149 milyar 69 milyon lira,
- - 40-45 yaş arası yatırımcılarda 233 milyar 662 milyon lira olurken,
- - 295 milyar 660 milyon lira ile en büyük payı 45-49 yaş arası yatırımcılar aldı.
- - Portföy büyüklüğü 50-54 yaş arası grupta 279 milyar 61 milyon lira,
- - 55-59 yaş arası grupta 226 milyar 311 milyon lira,
- - 60-64 yaş arası grupta 148 milyar 920 milyon lira,
- - 65-69 yaş arası grupta 121 milyar 357 milyon lira,
- - 70-74 yaş arası grupta 81 milyar 96 milyon lira olarak sıralanırken,
- - 75 yaş ve üzeri grubun portföy büyüklüğünün 112 milyar 817 milyon lira olması dikkati çekti.