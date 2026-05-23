Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin finansal desteğiyle hayata geçirilen restorasyon çalışmaları sayesinde kapının tarihi dokusu korunarak, Gazimağusa’nın kültürel mirasına katkı sağlaması hedeflendi.

Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen açılışta, “Yaşadığım Şehrin Kültürel Mirası” temasıyla düzenlenen ilkokullar arası pano hazırlama yarışmasının ödül töreni de yapıldı. Törende dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Gazimağusa’nın geçmiş ile bugün arasında köprü kuran tarihi yapılarından biri olan Porta Del Mare’nin yeniden hayat bulması, bölgenin kültürel ve turistik değerine katkı sağlayacak önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Deniz Kapısı’nın açılışı öncesinde konuşmalar da yapıldı.

-Ziba

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba, tarihin izlerini taşıyan önemli bir kültür mirası olan Deniz Kapısı’nın yeniden hayat bulmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Ziba, kentin stratejik konumu açısından önemli bir liman şehri olduğunu vurgulayarak, kapının kente büyük katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise, Gazimağusa’nın ülkede farklı gelişen ve ilerleyen bir kent olduğunu söyledi. Uluçay, kentin üreten insanların şehri olduğunu ve günde 2 binin üzerinde turisti ağırladığını vurguladı. Kentin 2023 yılından bu yana özellikle “Meleklerin Şehri” olarak anıldığını belirten Uluçay, Gazimağusa’nın birlik ve beraberliğin şehri olduğunu ifade etti.

Uluçay, açılışı yapılan kapının turizme kazandırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, Deniz Kapısı’nın yeniden hayata kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, kenti güzelleştirmek ve ilerletmek amacıyla bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Ataoğlu, bu çalışmalardan birinin de yat limanı projesi olduğunu anımsatarak, bayram sonrası yürütülen çalışmalara hız verileceğini belirtti.