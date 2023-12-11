Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesine yönelik süreç resmen başladı.

Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı.



Işıkhan şunları söyledi: "Asgari ücretin çalışanları enflasyona ezdirmeyecek en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Niyetimiz asgari ücreti mutabakatla tespit etmektir. Komisyon asgari ücreti belirlerken ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır. İşçilerin geçim şartlarını göz önünde bulunduracağız.

2002 yılından bu yana asgari ücret nominal olarak 61 kata, reel olarak 3 katına çıktı. Bir yılda yüzde 107'lik zamla işçimizi enflasyonuna ezdirmedik. Refah artışından pay vermiş olduk. Asgari ücret desteğinde de 2024 için işçi ve işşverenleri memnun edecek düzenlemeyi hayata geçireceğiz."

İŞÇİ VE İŞVEREN TARAFINDAN AÇIKLAMA

İşveren tarafı adına konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da açıklamasında "İşçi olmadan işveren olmaz. İstihdamın korunması için verilecek desteklerin bu dönem için kıymetli olduğunun farkındayız. Vergi dilimlerinde yapılacak güncelleme de atılacak önemli adımlardan biri. Süreci en hızlı şekilde, dengeli rakam ve mutabakatla tamamlama arzusundayız." dedi.

İşçi tarafı adına TÜRK-İŞ Genel Başkanı Yardımcısı Ramazan Ağar konuştu. Ağar şunları kaydetti: "Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalı. Bir pazarlık ücreti değildir. Komisyonda bu yıl görev yapacak işçi kardeşlerimiz zorlu hayat şartlarını sizlerle paylaşacaktır. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması işçi kesiminin talebiydi, bu geçen yıl uygulamaya girdi. Ancak vergide adalet sağlamaya yönelik adımlar devam etmedi. Ücretlilerin vergiye esas tarifesi çok düşük kaldı. Fiyat artışları her alanda devam ediyor. Alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına yansımamıştır. Asgari ücret aylardır açlık sınırının altındadır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor.

GÖRÜŞMELERDE İLK KEZ 4 İŞÇİ YER ALIYOR

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alıyor. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

TÜRK-İŞ NE DİYOR?

Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret pazarlığını 4 kişilik bir ailesinin açlık sınırı olan 14 bin 25 liradan başlatacaklarını söyledi.



NTV’ye konuşan Atalay, asgari ücretin bu rakamın üzerinde olması gerektiğini söyledi. Atalay, "Zam devam ettiği için bırakın sene sonunda insan 3 ay bu ücret ile idare edemiyor." dedi.



"Açlık sınırından bir pazarlık olmaz." diyen Atalay, bu sınırın üzerinden bir pazarlık olacağını kaydetti.

Yeni asgari ücretin bu yıl işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde. TİSK'in asgari ücret işveren desteğinin artırılarak devam ettirilmesi konusundaki ısrarı da sürüyor.

İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK? İŞTE OLASILIKLAR

- Asgari ücrete yüzde 45 zam yapılırsa brüt 19 bin 451 liraya, net 17 bin 533 liraya çıkacak. İşverene maliyeti de yaklaşık 22.855 lira olacak.



- Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması halinde brüt 20 bin 121 liraya, net 17 bin 104 liraya çıkacak. İşverene maliyeti de yaklaşık 23.641 lira olacak.



- Asgari ücrette yüzde 55 artış yapılırsa brüt 20 bin 791 liraya, net 17 bin 673 liraya çıkacak. Bu durumda işverene maliyeti ise yaklaşık 24 bin 428 lira olacak.



- Asgari ücrette yüzde 60 artışa gidilirse brüt 21 bin 462 lira, neti ise 18 bin 243 lira olacak. İşverene maliyeti de 25 bin 218 lira olarak hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Asgari ücret şu an net 11 bin 402 TL. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

"TEK ZAM YAPILACAK"

Son iki yıldır yılda iki kez zam yapılan asgari ücerete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önümüzdeki yıl için tek zam yapılacağını söylemişti. Işıkhan, asgari ücretle ilgili "İlkemiz, her zamanki gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek." ifadelerini de kullanmıştı.