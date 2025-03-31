Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramın ilk iki gününde 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 499 vatandaşın da yaralandığını açıkladı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bayram ziyaretinden dönen ailenin içinde olduğu otomobil kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarındaki aydınlatma direğine ardından karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı.

4 kişi yaşamını yitirirken iki kişi de yaralandı.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan bir kişiyi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde de iki aracın çarpıştığı kazanın ardından arkadan gelen iki otomobil kaza yapan araçlara çarptı.

4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaşamını yitirdi. Kazada 9 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

Susurluk'ta da Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda yaşanan zincirleme kazada iki kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Çanakkale'de Ezine-Bayramiç Karayolu'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sırasında otomobillerin parçaları yola savruldu.

3 kişi hayatını kaybederken, yaralı olarak kurtarılan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.