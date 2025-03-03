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Yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 30 bandına oturmuş durumda...

Enflasyon verisinin ardından gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, politika faizi için perşembe günü toplanacak.

Türk-İş'in açıkladığı mutfak enflasyonu ise şubatta yüzde 5,39'luk artış kaydetmişti.

Öncü gösterge niteliğindeki İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da şubat ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,19 artmıştı. Yıllık artış ise yüzde 45,35 olarak gerçekleşmişti.

Ocakta aylık enflasyon yüzde 4,53 artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 42,12'ye inmişti.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

Ekonomistler, aylık enflasyonun yüzde 3 civarında artacağını tahmin ediyordu. Yıllık enflasyonun ise yüzde 40'a gerilemesi öngörülüyordu.

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Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 2,27 ile beklentilerin altında olacak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05'e geriledi.

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