İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Küresel Sumud Filosu'da yer alan ve İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan aktivistlerin suç duyurusunun ardından başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Sınır Güvenliği Bakanı Ben Gvir, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Davir Saar Salama'nın da bulunduğu 37 kişi hakkında ”İnsanlığa karşı suçlar" ve "Soykırım” suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada “Soruşturma sürecinde elde edilen deliller ışığında aşağıda isimleri yer alan, İsrail devlet yetkililerinin Gazze'de sistematik bir şekilde gerçekleştirilen ”İnsanlığa karşı suçlar" ve "Soykırım" eylemleri yönünden ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirilen eylemler yönünden cezai sorumluluklarının bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ağustos sonunda yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu uluslararası sularda kuşatan İsrail donanması, 1 Ekim akşamından itibaren teknelere yasa dışı şekilde el koymuş ve aktivistleri rehin almıştı.

İsrail, Türkiye başta olmak üzere uluslararası toplumdan gelen baskılar sonucu Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk toplam 137 kişiyi serbest bırakmıştı. Bu aktivistler seferle İstanbul'a getirilmişti.