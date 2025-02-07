Sahte içki kabusu geri döndü. Ankara ve İstanbul'da toplam 71 kişi sahte içki yüzünden can verdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte son zamanlarda sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.

Sahte içki nedeniyle haklarında işlem yapılan 32 kişiden 13'ünün tutuklandığı öğrenildi.

Yaklaşık 102 ton etil ve metil alkolün ele geçirildiği bilgisini veren Vali Şahin, bunun 62 tonunun süren operasyonlar bağlamında Düzce ve Konya'dan elde edildiğini, yaklaşık 40 tonunun da il sınırları içinde ele geçirildiğini anlattı.

Şahin, şöyle devam etti:

"Sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda halihazırda 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. Bu konuyla ilgili olarak hem kaçak alkol üretimi hem de satımı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapılmış ve bunların 13'ü tutuklanmış, 17'si ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli birimlerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

İSTANBUL'DA DA 38 KİŞİ SAHTE İÇKİ KURBANI

Sahte içki, İstanbul'da da can almaya devam ediyor. Megakentte ocak ayında metanol zehirlenmesi yaşayan 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hastanede tedavisi süren 46 hastadan 26'sının entübe olduğu öğrenildi.

Valilik, 1 Ocak'tan bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulduğunu, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatıldığını ve işletme yetkilileri hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, geçen yıl yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulduğu vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın kaçak ya da sahte alkole karşı azami hassasiyet göstermeleri, şüpheli durumları ise vakit kaybetmeden 112’ye ihbar etmeleri hayati önem taşımaktadır." denildi.

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Sahte içki yalnızca ne kokusundan, ne de tadından anlaşılıyor. Uzmanlar açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Fiyat kontrolü: Gerçek alkolün fiyatı belirli bir aralığa sahiptir. Normalden çok daha ucuz olan ürünlere şüpheyle yaklaşılmalıdır.

Ambalaj ve etiket: Sahte içkilerin ambalaj ve etiketlerinde genellikle orijinal ürünlere göre farklılıklar bulunur. Etiketin üzerindeki yazıların bulanık, eğri veya silik olması sahte olduğuna işaret edebilir.

Bandrol: Türkiye'de satılan alkollü içeceklerde TAPDK bandrolü bulunması zorunludur. Bandrolün olmaması veya sahte görünmesi bir uyarı işareti olabilir.

Tat ve koku: Sahte içkilerde kullanılan alkol türü farklı olduğu için tadı ve kokusu orijinal üründen farklı olabilir. Anormal bir tat veya koku fark ederseniz içmekten kaçının.

Kapak ve şişe: Şişenin kapağı gevşek ya da orijinaline göre farklı olabilir. Ayrıca, orijinal ürünlerin şişeleri genellikle daha kaliteli malzemeden üretilir.

Satın alınan yer: Alkollü içecekleri güvenilir ve lisanslı yerlerden almak önemlidir. Sokak satıcılarından veya belirsiz kaynaklardan alınan içkiler sahte olabilir.

GİB UYGULAMASIYLA AYIRT ETMEK MÜMKÜN

GİB'in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sistemi sayesinde alkolün sahte olup olmadığı anlaşılabiliyor. Tek yapılması gereken şişe üzerindeki barkodu telefona okutmak. Sahte içki; içki üretiminde etil alkol yerine metil alkol kullanılmasına verilen isim.

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Daha ucuz olması nedeniyle cazip gelen sahte içkinin tüketiminin faturası sonradan ağırlaşıyor. Sahte içkinin neden olduğu zararlar, metil alkolün çeşidi ve kullanım miktarına göre farklılık gösteriyor. Metil alkol yüksek toksisiteye, yani zehirleme gücüne sahip. 10 mililitre kadar küçük bir saf metanol hacmi, optik sinirlere zarar verdiği için kalıcı körlüğe sebep olur. 30 mililitre kadar bir hacim ise ölümlere neden olur.

Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülüyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabiliyor. Sahte içkinin belritileri 10 saat sonra kendisini gösteriyor. Yani sahte içki içen, hemen durumun farkına varmıyor varınca da geç oluyor. 30 saatten sonra da vücuda ciddi zarar vermiş oluyor. Bu nedenle içkinin hemen ardından sağlık sorunları başlamıyor.

Ayrıca beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor.

ÖLÜME VARAN SONUÇLAR

Tedavi edilmediğinde ya da geç kalındığında, bu tür zehirlenmeler ölüme kadar varan sonuçlarla sonlanabilir. Bu nedenle, metil alkol zehirlenmesi acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir sağlık sorunudur ve maruziyetten kaçınılması son derece önemlidir.