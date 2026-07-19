Polis ekiplerinin farklı bölgelerde gerçekleştirdiği operasyon ve müdahalelerde uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirilirken, sarhoşluk nedeniyle bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Olaylar kapsamında iki kişi tutuklanırken, soruşturmalar sürüyor

DİKMEN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 18 Temmuz 2026 tarihinde Dikmen'de M.K.'nin (55) kaldığı ikametgahta arama gerçekleştirdi. Aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çok sayıda kağıt parçası ile ucu yanık sarma sigara emare olarak alındı.

M.K. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA'DA RUHSATSIZ TABANCA VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ

Gazimağusa'da 19 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında polis ekipleri tarafından B.Ö.'nün (28) ikametgahında yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu toplu tabanca ile çeşitli çaplarda toplam 30 adet canlı tabanca mermisi ele geçirildi.

Emare olarak alınan silah ve mühimmatın ardından B.Ö. tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

İSKELE'DE SARHOŞLUKTAN YASAL İŞLEM

İskele'de 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında kamuya açık sahil yürüyüş yolunda alkollü içki tesiri altında bulunan U.E. (22), makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Polis, U.E. hakkında yasal işlem başlatıldığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.