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6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis aralarında Murat A.’nın bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Genç kadının cenazesi cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında Murat A., tabancayla Gamze Alır’ın başına ateş edip, kaçtı.

İddiaya göre, Murat A., 2 çocuk annesi sevgilisi Gamze Alır’ı oturduğu Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi’ndeki evinden alarak Yeşil Bulvar mevkisinde ormana götürdü.

Adana ’da bir kadın, cinayete kurban gitti.

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