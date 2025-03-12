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Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gökçe, 17 gün sonra yaşamını yitirdi. Gökçe’nin ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Vücudunda üçüncü derecede yanık olduğu tespit edilen çocuk, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ağır yaralanan Kutay Gökçe ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada, Kutay Gökçe’nin yalnız kaldığı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kutay Gökçe, dedesi Ö.Ç. (55) ve annesi S.G. (28) ile dayısına misafirliğe gitti.

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