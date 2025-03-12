Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobildeki yangında yaralanan Kutay Gökçe, kurtarılamadı.
Olay, 23 Şubat’ta saat 13.30 sıralarında Kargı Mahallesi’nde meydana geldi.
Kutay Gökçe, dedesi Ö.Ç. (55) ve annesi S.G. (28) ile dayısına misafirliğe gitti.
Burada, Kutay Gökçe’nin yalnız kaldığı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ağır yaralanan Kutay Gökçe ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Vücudunda üçüncü derecede yanık olduğu tespit edilen çocuk, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gökçe, 17 gün sonra yaşamını yitirdi. Gökçe’nin ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.