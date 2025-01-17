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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D., çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cengizhan Karacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ordu 'nun Fatsa ilçesi Yapraklı Mahallesi'nde 15 Ocak'ta saat 17.00 sıralarında fındık bahçesinde av lanan Cengizhan Karacı (16), iddiaya göre yanındaki arkadaşı D.D. (16) tarafından av tüfeği ile yanlışlıkla vuruldu.

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