Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin hibe ettiği 9 bin 400 ton arpanın ilk dağıtımı 28 Mart tarihinde Toprak Ürünleri Kurumu tarafından yapılmaya başlandı. Aralık 2023 tarihinde Veteriner hayvan kayıtları üzerinden ülke genelinde, toplamda 3798 Küçükbaş hayvan işletmesinde bulunan, 12 ay ve üzeri 264,277 küçükbaş hayvana, ilk olarak Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt bölgeleri olmak üzere hibe arpanın dağıtımı yapılıyor.